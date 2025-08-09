İstanbulspor Golsüz Berabere Kaldı, Teknik Direktör Avcı Eleştiride Bulundu

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Serik Spor maçının ardından, özellikle topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlandıklarını dile getirerek, "Skor olmadan oynanan oyunun da bir anlamı olmuyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Bugün ne yazık ki sonuç bulamadık. Oyun içinde topa sahip olma adına doğru işler yaptık ama topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlandık. İstediğimiz geçişleri yapamadık. Topu ileriye taşıyan oyuncularımız da yetersiz kaldı. Rakibimize karşı bek oyuncularımızı ileri çıkararak skor üstünlüğü almaya çalıştık ama yeterli olmadı. Skor olmadan oynanan oyunun da bir anlamı olmuyor. Oyuncularımın performansından genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim ama yetersiz kaldığımız alanlara çalışmalıyız. Daha fazla skor bulmamız gerekiyor. Bugün birçok oyuncu ile pozisyon aradık ama istediğimizi yapamadık" diye konuştu.

Takıma yapılacak takviyeler hakkında da konuşan Avcı, "Transfer döneminin bitmesine 1 ay var. Aramızdan ayrılan oyuncular var. Kulüp kültürümüze uygun oyuncu arıyoruz. İçeriden oyuncu yakalayıp onları geliştirmek öncelikli amacımız olacak. Gelenler ve gidenler olacaktır. Zamanla kadromuz da şekillenecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL