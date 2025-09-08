İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nde 'ilk ders zili' çaldı

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, bugün çalan ders ziliyle eğitim hayatına başladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 2 derslikten oluşan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin ilk eğitim gününde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türoğlu ve yönetim kurulu üyesi Yılmaz Argüden, öğrencileri yalnız bırakmadı.

Bayrak töreni öncesinde tüm öğrencilerle tokalaşan başkan Hidayet Türkoğlu, yaptığı konuşmada "bir hayali" gerçekleştirdiklerini belirterek "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Buradan Riga'ya gidip ülkemizi gururlandıran abilerinizin yanında olacağım ama ilk gününüzde sizinle birlikte olmak istedim. Çünkü biz yönetim olarak basketbol lisesinin her zaman hayalini kurduk. Bu hayalin gerçekleşmesi bizi duygulandırdı. Sizlerden tek isteğim, burayı sahiplenmeniz ve buraya değer vermeniz. Umarım sizler de ileride bizler gibi Türk basketboluna ve Türk sporuna hizmet eden bireyler olursunuz. Biz de başlattığımız bu organizasyonun ileride sizlerin değerli yerlere gelmesinde faydamız olduğu için gurur duyarız." diye konuştu.

Türkoğlu ilk ders zilinin çalınmasının ardından tek tek sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

2 sınıf ve 48 öğrenci

Okul hakkında bilgi veren müdür Turgay Nail Bezek, 2 yıllık basketbol lisansı olan öğrencilerin yetenek sınavı sonrasında okula kabul edildiğini söyledi.

Bu eğitim yılı için 2 sınıf ve 48 öğrenciyle yola çıktıklarını aktaran Bezek, ilerleyen süreçte derslik ve öğrenci sayısının da artacağını kaydetti.

Okulun hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Bezek, "Spor insanlarını, basketbol insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor lisesi okul müfredatı uygulanacak okulumuzda basketbol ağırlıklı olarak spor derslerini öğrencilerimiz BGM içindeki spor salonlarında işleyecekler. Hedefimiz buradan hem Türk basketboluna hem de akademik anlamda iki alanı birleştirerek 4 yılın sonunda öğrencilerimizi spor bilimleri fakültelerine uğurlayarak Türk basketboluna hizmet edecek spor insanı yetiştirmek. Spor ahlakıyla donatılmış Türk sporuna hizmet edecek, vatanını milletini seven birey olmaları en büyük hedefimiz. Basketbol sektörü içinde hem sporcu olmalarının yanı sıra yönetici, antrenör, hakem alanlarında da öğrencilerimize gerekli donanımları vereceğiz. Öğrencilerimiz bu alanlarda tercih ettikleri ve hayatlarını devam ettirecekleri alanlarda kendilerini yetiştirecekler." diye konuştu.

Okula girmeye hak kazanan öğrencilerle aynı hedefe sahip olduklarını kaydeden Bezek, "Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin her biriyle en az 1 saat hem okulumuzun hedeflerini hem de onlardan beklediğimiz hayallerimizi konuştuk. Onlarla aynı pencerede olduğumuzu gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Ortaöğretim başarı puanları gayet yüksek öğrencilerimiz burada bizimle 4 yıl boyunca aynı hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz. Görüşmelerimizde bunu çok net hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

Tematik okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulanacağını aktaran Bezek, "Okulumuzda bakanlığın spor liseleri için uyguladığı müfredat uygulanıyor. Bunu basketbol ağırlıklı olarak uygulamaktayız. Bunun yanı sıra kültür derslerimiz de aynı oranda devam etmekte." ifadelerini kullandı.

"Basketbol sektörünün içinde ömür boyu kalacaklardır"

Öğrencilerin BGM'deki tüm imkanlardan faydalanabileceğini kaydeden Bezek, şöyle devam etti:

"Spor hayatın ta kendisi. Mücadele etmek, yılmamak, düştüğünüz yerden kalkmak bunlar zaten hayatın içinde olan şeyler. Sporda da bunları görüyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerimizle öğrencilerimizin eksiklerini gidermeye çalışacağız. Basketbolun bütün yönleriyle hakemlik, yöneticilik, antrenörlük, istatistik yönünün öğretilmesini sağlamaya çalışacağız. Bilimsel anlamda basketbolu öğrencilerimize aktaracağız. Onlar basketbol sektörünün içinde ömür boyu kalacaklardır. Türk basketbolunun kalbinin attığı yerdeyiz. Burada 5 ayrı spor salonu, fitness salonları, kütüphane ve 3x3 basketbol alanları var. Basketbolla ilgili ne arıyorsanız hepsi burada. Kültür derslerini MEB standardında işleyeceğimiz tüm alanlarımız mevcut. Burası çok farklı bir okul. Bu farklılığı öğrencilerimiz, kıyafetlerinden sınıf ortamına kadar hissediyor ve tüm imkanlardan yararlanıyor."

Lisedeki öğrencilerin basketbol efsaneleriyle, aktif basketbolcularla sürekli bir arada olabilmesinin gelişimlerine çok ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Bezek, "Başkanımız Türk basketbolunun duayen isimlerinden. Okulumuzun her anında bizimle birlikte. Onun yanı sıra burası bir basketbol merkezi. Birçok takım müsabakalarını burada oynuyor. Koridorda BGM'nin herhangi bir yerinde televizyonda izledikleri basketbolcularla yan yana olma fırsatı yaşayacaklar. Projelerimiz arasında seminer ve konferanslarla basketbolun içinde yer alan antrenör, hakem ve oyuncuları da öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Okulun ilk öğrencilerinden Azra Akyüz böyle bir okula girdiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Hem derslerimi hem de sporumu aynı anda yürüteceğimi düşünüyorum. Zaten basketbol konusunda da hedeflerim var. Bu okul da buna vesile olacağı için çok mutluyum. Okulu çok beğendim. Sınıfları gayet güzel. Normal bir okula göre daha güzel olduğunu düşünüyorum. Eminim dersler de çok kaliteli olacak. Sınıflarımızın az kişi olması da gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Zeynep Su Bahadır, okulunu "çok güzel bir proje" diye değerlendirirken lisedeki ilk günün heyecanını yaşadığını söyleyen Doruk İlkgün, "Yeni bir başlangıç oldu bizim için. Okulu çok beğendim. Çoğumuz basketbol camiasından birbirimizi tanıyoruz. İyi bir sene geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TBF yönetimine geldiğimizdeki hedeflerimizin, hayallerimizin hayata geçiyor olması bizi gururlandırıyor. Böyle bir tesisi Türk basketboluna kazandırdığımız için bunun mutluluğu ve gururu içindeyiz. Bu tesis içinde en önemli parçalardan biri de TBF Basketbol Lisesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikteliğiyle hayata geçirmek ayrıca gururlandırdı. Gençleri hem akademik hem sportif anlamda ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu hayalimizi gerçekleştirmekte en büyük payı olan sayın Cumhurbaşkanımız'a ve bakanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayallerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Hocalarımıza, sporcularımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım öğrencilerimiz başta kendi ailelerini ve sonra ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler."

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden ise şunları aktardı:

"Bir sporcunun sadece sportif olarak değil akademik olarak yetişmesi son derece önemli. Sporcular toplumda rol model oluyor. Bu rol modeller, topluma örnek davranışta bulunmaları, kendilerini her yönden geliştirmeleriyle toplumu yönlendirebiliyor. Bu nedenle federasyon olarak bir taraftan sportif gelişmelere imza atmaya çalışırken eğitim yönünü geliştirmeye de özen gösterdik."