İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
Güncelleme:
Şubat ayında Galatasaray'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a giden Michy Batshuayi, Almanya'da aradığını bulamadı. Belçikalı golcü, menajeri vasıtasıyla Süper Lig ekiplerine haber gönderdi. Yıldız oyuncunun, Eyüpspor ve RAMS Başakşehir ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun şubat ayında Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, Almanya'da aradığını bulamadı.

BATSHUAYI ÇOK MUTSUZ

Frankfurt'ta forma şansı bulamayan Batshuayi, takım içerisinde çok mutsuz ve takımdan ayrılmayı düşünüyor. Teknik direktör Dino Toppmöller'in kendisine yeterli forma şansı tanımaması nedeniyle Batshuayi harekete geçti.

İKİ TAKIMLA GÖRÜŞME YAPTI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Geçmiş dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formasıyla İstanbul'da güzel günler geçiren Belçikalı golcü, menajeri vasıtasıyla Süper Lig ekiplerine haber gönderdi. Yıldız golcünün Türkiye'ye geri dönmek istediği ve bu doğrultuda Eyüpspor ve RAMS Başakşehir ile görüşme yaptığı da iddia edildi.

5 MAÇTA 63 DAKİKA SÜRE ALDI

32 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon 5 maçta sadece 63 dakika süre alabildi. Batshuayi, genel Frankfurt kariyerinde ise çıktığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
