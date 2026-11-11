İstanbul Olimpiyat Kurulunun 2023-2024 hesapları TBMM KİT Komisyonunda ibra edildi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesap ve işlemleri görüşüldü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, komisyona yaptığı sunumda, İstanbul'un daha önce 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için aday olduğunu belirtti.

Küresel salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, İstanbul'un beşinci adaylığı olduğunu hatırlatan Ersöz, İstanbul'un, bu süreçte yürütülen çalışmalar sonucunda Tokyo ile finale kaldığını, bu süreçte önemli kazanım ve tecrübeler elde ettiğini, uluslararası spor kamuoyunda saygın ve güçlü konumunu ortaya koyarak her zaman iddialı bir aday olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Ersöz, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2017'de Peru'da düzenlenen genel kurulunda ev sahipliği sürecine ilişkin yeni bir yaklaşım benimsediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2017'de Peru'da düzenlenen Genel Kurulunda tarihinde ilk kez Olimpiyat Oyunları ev sahipliğini kazanan 2 şehri birlikte açıklamıştır. Aday olunan Oyunlardan 9 yıl önce başlatılan ve 7 yıl önce sonuçlandırılan geleneksel 'adaylık süreci' de son bulmuştur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, potansiyel ev sahipleri için önemli maliyet tasarruflarının yanı sıra daha gerçekçi, düzenleneceği kentin kendi uzun vadeli gelişim planlarıyla uyumlu, dolayısıyla sürdürülebilir projeler ve ana planlar sağlamak üzere bu süreci sonlandırarak 'yeni norm' olarak adlandırılan yeni yaklaşımla ev sahipliği yapacak şehrin, isteklilerle kurulacak bir 'diyalog süreci' sonucunda belirlenmesi kararını almıştır. Bu yeni yaklaşımla 2021 yılında Avustralya'nın Brisbane kenti 2032 yılı Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ev sahibi olarak seçilmiştir."

IOC'nin Haziran 2026'da İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen 146. Oturumu'nda ev sahibi seçim sürecinin yeniden düzenlendiğini anlatan Ersöz, yeni takvime ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mevcut 'sürekli diyalog' ile 'hedefli diyalog' aşamaları arasına yeni bir 'stratejik diyalog' aşaması eklenmesi onaylanmıştır. 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ev sahibi seçiminden itibaren uygulanacak yeni takvime göre, IOC Yürütme Kurulu Mart 2027'de ilgililer arasından stratejik diyalog aşamasına geçecek adayları kısa listeye alacak, bu aşamada adaylardan Gelecek Ev Sahibi Anketi'ne ilk yanıtlarını vermeleri ve temel mali garantileri sunmaları beklenecektir. 2028 sonlarında, IOC Yürütme Kurulunun değerlendirmesi doğrultusunda tercih edilen ev sahipleriyle nihai değerlendirme aşaması olan 'hedefli diyalog' başlatılacak, bu aşamada daha kapsamlı mali ve hukuki garantiler sunulacaktır. 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ev sahibinin 2029 ortasında seçilmesi planlanmaktadır."

Ersöz, İstanbul'un halihazırda 'sürekli diyalog' sürecinde yer aldığını vurgulayarak, "İstanbul, 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı kapsamında IOC ile sürece ilişkin olarak düzenli toplantılar yapmaktadır. 19 Eylül 2024 tarihinde yapılan toplantıdan sonra, İstanbul 19 Kasım 2024 tarihinde IOC Gelecekteki Ev Sahibi Komisyonu'na bir sunum gerçekleştirerek 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmak için adaylık vizyonunu açıklamıştır. Sonrasında IOC ile 5 Şubat 2025 tarihinde, Paris'te düzenlenmiş olan 2024 yılı Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın değerlendirildiği bir toplantı daha gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında da IOC ile diyalog sürmekte olup 3 Eylül 2026 tarihinde masterplan ve 28 Eylül 2026 tarihinde Oyunların Finansmanı hususlarında IOC ile çevrim içi toplantılar düzenlenmiştir." diye konuştu.

2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları sürüyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, İstanbul'un 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığına katkı sağlayacak 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini söyledi.

Ev sahibi ülke anlaşmasının Kasım 2025'te imzalandığını hatırlatan Ersöz, organizasyonun hazırlık çalışmalarının kurul toplantılarında değerlendirildiğini belirtti.

4. Avrupa Oyunları'nın (İstanbul 2027) daha büyük organizasyonlar noktasında bir test olarak görüldüğüne dikkati çeken Ersöz, "O açıdan bu organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle de kurulumuz, bütçe imkanları doğrultusunda söz konusu oyunların hazırlık ve düzenlenmesi ile ilgili giderlerine katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi yeniden yapılacak

Kurulun idaresindeki Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi'nin faaliyetlerine de değinen Ersöz, tesisin 2023 ve 2024 yıllarındaki çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kurulumuz idaresinde bulunan Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi, mezkur dönemlerde 8 adet atletizm organizasyonu ile toplamda 1023 adet okul takımları, paralimpik sporcular ve ragbi antrenmanlarına ev sahipliği yapmış, 365 gün boyunca 7/24 çalışan bir tesis olarak profesyonel ve amatör kondisyon ve atletizm antrenmanlarına katılan takım ve bireysel sporculara hizmet vermiştir. Tesisin, 2027 Avrupa Oyunları'nda kullanılması amacıyla yeniden yapılmasına karar verilmiştir. 10 bin 600 seyirci kapasiteli, 9 kulvarlı müsabaka pisti, 6 kulvarlı ısınma pisti, 3 antrenman salonu, 72 kişilik basın toplantı ve çalışma odası ile projelendirilen Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi'nin 2027 yılı ilkbaharında tamamlanması planlanmaktadır."

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın da aynı dönemde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersöz, "Aynı dönemlerde kurulumuz mülkiyetinde bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ise 10 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dahil 85 adet Süper Lig, 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ile uluslararası futbol karşılaşmalarına ve UEFA Şampiyonlar Kadınlar Ligi grup müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır." diye konuştu.

Ersöz, Kurulun, İstanbul'da olimpizm ruhunun ve sportif bilincin gelişmesine katkıda bulunmak üzere mezkur dönemlerde başta İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu olmak üzere bağımsız spor federasyonlarının olimpik esaslı çeşitli spor projelerine de kaynak sağladığını söyledi.

Görüşmelerin ardından komisyonda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2023 ve 2024 yıllarına ait kesin hesapları ibra edildi.

Öte yandan toplantıya Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır da katıldı.

Kaynak: AA