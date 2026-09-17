İstanbul Kent Üniversitesi'ne Avrupa Şampiyonası’nda 12 madalya

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 'Avrupa Üniversitelerarası Combat Sporları Şampiyonası'nı 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla tamamladığını duyurdu.

İstanbul Kent Üniversitesi, 425 üniversiteden bin 600'ü aşkın katılımcının yer aldığı organizasyonda karate, taekwondo ve kick boks branşlarında mücadele etti. İstanbul Kent Üniversitesi, 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı. Üniversite, şampiyonayı ayrıca 3 kupayla da tamamladı.

KİCK BOKSTA 3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

İstanbul Kent Üniversitesi Kick Boks Takımı, şampiyonada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Kadınlar 65 kilo 'kick light' kategorisinde mücadele eden Sena Amine Nur Özgen, Avrupa şampiyonu oldu. Özge Üçtaş Aslancı ise kadınlar 65 kilo 'full contact' kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Erkeklerde Hilal Orhan Kurt, 84 kilo 'kick light' kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 'point fighting' kategorisinde de Avrupa üçüncüsü oldu. Ali Osman Sırma ise 86 kilo 'full contact' kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını aldı.

KARATE TAKIMINDAN DERECELER

Karate müsabakalarında Ekrem Altuner Yılmaz'ın 67 kilo kumite kategorisinde Avrupa şampiyonu olduğu bildirildi. Bireysel müsabakalarda ise Rabia Elik, kadınlar 50 kilo kumite kategorisinde; Emre Vefa Göktaş ise erkekler kata kategorisinde Avrupa üçüncülüğü kazandığını duyurdu.

TAEKWONDODA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Taekwondo müsabakalarında İstanbul Kent Üniversitesi adına mücadele eden Esra Akbulak, kadınlar +73 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler 58 kilo kategorisinde yarışan Görkem Polat da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

'ÜNİVERSİTEMİZİ AVRUPA'NIN ZİRVESİNE TAŞIDILAR'

İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, elde edilen başarının sporcuların disiplinli çalışmasının, antrenörlerin emeğinin ve üniversitenin spora verdiği güçlü desteğin sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"425 üniversitenin yer aldığı böylesine önemli bir organizasyonda en fazla madalya kazanan üniversite olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımız azimleri, disiplinleri ve mücadeleleriyle üniversitemizi Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Türk bayrağını kürsüde dalgalandıran sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği bulunan bütün ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Bayrağımızla, formamızla, gururla."

İstanbul Kent Üniversitesi, şampiyonayı 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ve 3 kupayla tamamlayarak üniversiteler madalya sıralamasında birinci olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı