Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Öte yandan İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu ve karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta beyaza burundu. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki kaderini belirleyecek müsabakaya geri sayım sürerken, zeminin üstüne örtü örtülmemesi gündem oldu.

ZEMİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEME SEBEBİ

RAMS Park yetkilileri, 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi. Örtünün örtülmesinin çok kolay olmadığı ve antrenman öncesi serip kaldırmanın zemini daha kötü etkileyeceği öğrenildi.

ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜLECEK, MAÇ SAATİNE KADAR KALACAK

Stadyum yetkilileri, AZ Alkmaar antrenmanı sonrası zemin için gerekli işlemleri yapıp örtüyü örtecek. Örtü, maç saatlerine kadar zeminde kalacak ve maça kısa süre kala zeminden kaldırılacak. Bu şekilde maça olabilecek en iyi zemin şartlarıyla başlanacak. Maçtan hemen sonra zeminin gerekli bakımı yapılarak örtü kapatılacak ve Fenerbahçe maç saatine kadar örtü zeminden kalkmayacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı AZ Alkmaar 4-1 kazanmıştı.