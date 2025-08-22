İstanbul Gençlikspor, Hentbol Türkiye Kupası'nda Önallar Giresunspor'u Geçti

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme turunda İstanbul Gençlikspor, Önallar Giresunspor'u 35-28 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşma, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapıldı ve İstanbul Gençlikspor, ilk yarıyı da 16-12 önde tamamladı.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme turunda İstanbul Gençlikspor, Önallar Giresunspor'u 35-28 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-12 üstün geçen İstanbul Gençlikspor, karşılaşmayı da 35-28 kazandı.

İstanbul Gençlikspor bu sonuçla Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur müsabakasında Mihalıççık Belediyespor'un rakibi oldu. Bu karşılaşma 24 Ağustos Pazar günü Ankara'da saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
