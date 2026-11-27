İstanbul'un ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanlık Kupası açılış töreni gerçekleştirildi.

Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'ndeki tören, organizasyonda mücadele edecek ülkelerin bayraklarının sporcular tarafından taşındığı geçit töreniyle başladı.

Bayrak töreninin ardından bir konuşma yapan IBA Genel Sekreteri ve Üst Yöneticisi Chris Roberts, İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu turnuvada dünyanın dört bir yanından, beş kıtadan sporcularımız var. Muhteşem bir etkinlik olacak. Herkesin yarışmasını dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Ödül parasını ve organizasyonun standartlarını "mükemmel" olarak nitelendiren Roberts, "IBA ekibine, personele, bu etkinlikle bağlantılı herkese ve tüm bunları bir araya getirmek için son birkaç aydır yaptığımız sıkı çalışmaya teşekkür etmek istiyorum. Sporcular için bu muhteşem etkinliği ortaya koymak büyük bir ekip işi. Bu yüzden hepinize sıkı çalışmanız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Toplam ödül 3 milyon dolar

IBA'nın amatör ve profesyonel boksörleri aynı organizasyonda buluşturduğu yeni IBA Elit sisteminin ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyona 87 ülkeden 340 sporcu katılacak.

IBA'nın toplam ödül havuzunu 3 milyon dolar olarak açıkladığı organizasyonda, her sıklette altın madalya için 100 bin, gümüş madalya için 50 bin, bronz madalya için ise 25 bin dolar ödül verilecek.

12 sıkletten oluşan organizasyonda eleme müsabakaları Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde, final müsabakaları ise 4 Aralık'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sporcuların elde edeceği puanlar, gelecekte düzenlenecek başkanlık kupaları ve IBA dünya şampiyonalarına katılım açısından önem taşıyacak.

Tek maçlı eleme usulüne göre yapılacak müsabakalar üçer dakikalık üç raunttan oluşacak.

Ünlü boksörler katılacak

Boks dünyasının önemli sporcuları turnuvada boy gösterecek.

Üç kez IBA Dünya Şampiyonu olan ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı gümüş madalyayla tamamlayan Rus sporcu Muslim Gadzhimagomedov'un yanı sıra 2025 Dubai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan, şu anki IBA Dünya şampiyonu Vsevolod Shumkov da katılacak.

Türkiye ise ev sahibi olduğu organizasyonda milli boksör Bayram Malkan'la temsil edilecek.

Kaynak: AA