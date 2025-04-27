İstanbul'da MMA Heyecanı: Şampiyonlar Belli Oldu

Karma Dövüş Sanatları- Mixed Martial Arts (MMA)'in şampiyonları, dün akşam İstanbul'da Ülker Sports Arena'da belli oldu. Organizasyonda, yalnızca Türkiye'den değil; UFC, PFL (Professional Fighters League) ve ONE FC gibi dünyaca ünlü organizasyonlardan da dövüşçüler katıldı. Etkinlik, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı MMA organizasyonu olma özelliği taşıyor. CoreFC, etkinliklerde hem yerli hem yabancı hakemlere yer verdi. Organizasyon sonunda, sporculara 'knockout bonusu' verildi. Ayrıca 'gecenin maçı' ödülü de takdim edildi. Geceye ünlü isimler ve sporcuların yanı sıra yoğun bir izleyici kitlesi katılım sağladı.

Türkiye'de Kickboks Federasyonu çatısı altında bir branş olarak faaliyet gösteren MMA, dünyaca ünlü birçok dövüşçünün katılımıyla düzenleniyor. CoreFC Türkiye ve komşu ülkelerde uluslararası itibara sahip yaygın ve kurumsal bir MMA lig yapısı oluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, MMA kültürünü Türkiye'ye ve çevre coğrafyalara kurumsal düzeyde kazandırmak amacıyla kurulan yerli girişim CoreFC (Core Fighting Championship) tarafından düzenleniyor.

ÇİLİNGİROĞLU: TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ORGANİZASYONU YAPMAK BÜYÜK BİR BAŞARI İSTER

Organizasyonu izlemeye gelenlerden Spor Yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, "Heyecanlıyım çünkü çok sevdiğim bir sporu seyredeceğim. Organizasyon da gerçekten çok güzel görünüyor. İnşallah çok başarılı olurlar ve devamı gelir. Türkiye'de böyle bir organizasyonu yapmak büyük bir başarı ve emek ister. Hepsini tebrik ediyorum. Seyir zevki yüksek bir spor dalı. 15-20 senedir, MMA'i takip ediyorum. Kızım da oğlum da bu sporu yapıyorlar. Ben hiç denemedim ama çok küçük yaşlardan itibaren onlara seyir zevkini aşıladım. Kızım bu konuda oldukça iddialı. Bakalım gelecekte neler olacak. İlk kez böyle bir organizasyonu canlı izleyeceğim için ayrıca çok heyecanlıyım. Gerçekten çok enteresan bir duygu" dedi.

DİKMEN: TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ORGANİZASYONUN İLK DEFA YAPILMASI BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI'

Maçı izleyenlerden oyuncu Yiğit Dikmen ise "Çok uzun zamandır ilgilendiğim bir branş aslında. Türkiye'de böyle bir organizasyonun ilk defa yapılması beni çok heyecanlandırdı. Çok da güzel geçeceğine eminim. O yüzden buraya geldik. Heyecanla bekliyoruz ve takip edeceğiz. Uzun zamandır McGregor hayranıyım zaten. Tabii artık o emekli oldu, dönecek mi dönmeyecek mi bilmiyoruz. Onun dışında takip ettiğim başka dövüşçüler de var. Organizasyona arkadaşlarımla geldim, hepsi de bu spora ilgili insanlar. Kendi kardeşim de yıllar önce bu işi ilk yapanlardan biriydi. Zamanla bıraktı ama onun sayesinde bu spora ilgim oluştu. Umarım çok keyifli bir gece olur" ifadelerini kullandı.

KAZANAN SPORCULAR:

-Main Event

Dzhamaludin Aliev (Rusya) - Francisco Figueiredo (Brezilya) / 61 kg

Kazanan: İlk Round'da Aliev.

-Co-Main Event

Murat Kazgan (Türkiye) - Nicolas Martinez (Uruguay) / 77 kg

Kazanan: İlk raund'da Kazgan

-Main Card

İşfak Seyit (Türkiye) - Luke Shanks (İngiltere) / 61 kg

Kazanan: Seyit

Lucas Marques da Silva (Brezilya) - Khamzat Chapanov (Rusya) / 80 kg

Kazanan: Submission ile Chapanov

Gadzhi Omargadzhiev (Türkiye) - Julio Cesar Spadaccini Mello (Brezilya) / 80 kg

Kazanan: Omargadzhiev

Prelims

Rasul Rahimov (Azerbaycan) – Guvanch Dadaev (Türkmenistan) / 66 kg

Kazanan: Üçüncü Round'da submission ile Rahimov

Farid Alibabazade (Azerbaycan) - Magomed Magomedov (Rusya) / 58 kg

Kazanan: Teknik nakavt ile Alibabazade

Fabricio Azevedo (Brezilya) - Evgeny Morozov (Rusya) / 77 kg

Kazanan: İlk raund'da nakavt ile Morozov

Ortsa Gudaev (Rusya) - Eduardo Torres (Şili) / 66 kg

Kazanan: İkinci raund'da Gudaev