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İstanbul'da ikamet eden Karakoçanlılar, Elazığspor'u final maçında yalnız bırakmamak için bir araya geliyor

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TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'la karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor için İstanbul'da yaşayan Elazığlılar da ciddi bir oluşum içinde. İstanbul Servisçiler Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Karaçan köyü dernek başkanı Serkan Gündoğdu önderliğindeki taraftarlar da İstanbul'da cumartesi günü tribündeki yerini alacak. 300 kişiyle maça katılım sağlayacaklarını belirten Gündoğdu, 'Tüm Karakoçanlı hemşerilerimizden takımımızın yanında olmalarını rica ediyorum. Gün birlik günüdür. Elazığspor'umuza başarılar diliyoruz' dedi. - ELAZIĞ

İstanbul'da ikamet eden Karakoçanlılar, Elazığspor'u final maçında yalnız bırakmamak için bir araya geliyor.

TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'la karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor için İstanbul'da yaşayan Elazığlılar da ciddi bir oluşum içinde. İstanbul Servisçiler Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Karaçan köyü dernek başkanı Serkan Gündoğdu önderliğindeki taraftarlar da İstanbul'da cumartesi günü tribündeki yerini alacak. 300 kişiyle maça katılım sağlayacaklarını belirten Gündoğdu, "Tüm Karakoçanlı hemşerilerimizden takımımızın yanında olmalarını rica ediyorum. Gün birlik günüdür. Elazığspor'umuza başarılar diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Gündoğdu Çimentaş Orduspor İstanbul Elazığ Futbol Spor Güncel Haberler

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