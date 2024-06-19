İstanbul'da düzenlenen WAKO Dünya Kupası'nda altın ve bronz madalya kazanan minik kick boksçular milli takıma katılmak istiyor

İstanbul'da geçen ay düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan minik kick boksçular Aykübe Özdemir (8) ve Melinay Yılmaz (8) milli takıma katılıp ülkelerini temsil etmek istiyor.

Aybüke Özdemir, 2 yıl önce televizyonda gördüğü maçlara özenerek kick boksa başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Özdemir, geçen yıl düzenlenen Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Melinay Yılmaz da sınıf arkadaşı Aybüke'ye heves ederek başladığı kick boksta bu yıl ilk defa katıldığı Dünya Kupası Şampiyonası'nda mücadele etti.

50 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonasında Tekirdağlı sporcular Özdemir altın madalya, Yılmaz ise bronz madalya kazandı.

Kick boksta küçük yaşta önemli bir başarıya imza atan minik sporcular milli takıma katılıp ülkelerine madalya kazandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sporculardan Aybüke Özdemir, AA muhabirine, dünya kupasında geçen yılda altın madalya kazandığını söyledi.

Kick boksu çok sevdiğini ifade eden Özdemir, "Kick boksa televizyonda gördüğüm maçlardan sonra başladım. İlk başladığımdan beri çok sevdim devam ettim. Maçlara çıkıp madalya alınca çok mutlu oldum. Bundan sonra daha çok çalışıp milli takımda yer almak istiyorum." dedi.

Melinay Yılmaz da arkadaşına heves ederek kick boksa başladığını dile getirdi.

İlk defa katıldığı dünya şampiyonasında madalya aldığı için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Aybüke'yi görüp başladım ve sonra çok sevdim bu sporu. İleride dünya şampiyonu olup milli takıma girmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Fatih Akarca ise sporcularının çok güzel bir başarı kaznadıklarını ifade etti.

Özdemir ve Yılmaz'ın gelecekte daha da başarılı olacaklarını gösterdiklerini aktaran Akarca, şunları kaydetti:

"İlk önce çocuklar kendi sağlıkları ve gelişimleri için başladı. Aybüke 2 yıl önce başlamıştı. Zamanla kendini geliştirip maçlara girmek için heveslendi. Gelişimi üst seviyeye çıkınca maçlara katıldı. Geçen yıl ve bu yıl dünya şampiyonu oldu. Daha sonra sınıf arkadaşı Melinay da ona özenerek başladı. Melinay da bu yıl gümüş madalya alarak kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Sporla hem özgüvenleri artıyor. Kick boks çocukların zihinsel gelişimine de önemli katkısı oluyor."