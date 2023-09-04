İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonasında Ünzile Selin Ak Avrupa Şampiyonu oldu

İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonasında Gençler kategorisinde 70 kilogramda Ünzile Selin Ak Polonyalı rakibini 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonada Düzceli sporcu Ünzile Selim Ak rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonasında Gençler kategorisinde 70 kilogramda Ünzile Selin Ak Polonyalı rakibini 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

25 Ağustos – 03 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasına 38 ülkeden 3 bin'e yakın sporcu katıldı. Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında Düzceyi temsil eden iki sporcu Ünzile Selin Ak, Berat Kaya ve aynı zamanda Milli takım antrenörü Aslan Doğan oldu.

Şampiyonada Düzceli sporcu Ünzile Selim Ak rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. - DÜZCE