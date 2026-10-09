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İstanbul'da CUPRA Mediterranean Padel Cup'ta Mısır, Tunus ve Fas şampiyon oldu

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İstanbul'da düzenlenen CUPRA Mediterranean Padel Cup'ta elit kadınlarda Mısır, elit erkeklerde Tunus, yarı profesyonel erkeklerde Fas şampiyonluğa ulaştı. Turnuvaya Türkiye, Romanya, Polonya, Fas, Tunus ve Mısır'dan 19 takım katıldı.

CUPRA Mediterranean Padel Cup Türkiye elit kadınlarda Mısır, elit erkeklerde Tunus, yarı profesyonel erkekler kategorisinde ise Fas şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Romanya, Polonya, Fas, Tunus ve Mısır'dan 19 takım katıldı.

Turnuvada elit kadınlar kategorisinde Mısır'ı temsil eden Laila Elnimr ve Mourha Hakim, elit erkekler kategorisinde ise Tunus'u temsil eden Javier Redondo ve Amine Ben Jemia şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Yarı profesyonel erkekler kategorisinde Fas'ı temsil eden Zakarya El Friyakh ve Mehdi Mahraoui, şampiyon oldu.

Kaynak: AA
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