İstanbul'da Spor İstanbul Yüzme Yarışları düzenlendi

İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen Spor İstanbul Yüzme Yarışları'nın altıncısında 266 yüzücü, 12 farklı yaş grubunda medallere ulaşmak için yarıştı. Etkinlikte katılımcılar çeşitli yüzme türlerinde dereceye girmek için mücadele etti.

SPOR İstanbul'un 2023'te hayata geçirdiği Spor İstanbul Yüzme Yarışları'nın altıncısı yapıldı. İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışında, 266 yüzücü şampiyonluk için kulaç attı.

2023'ten bu yana yapılan Spor İstanbul Yüzme Yarışları'nın altıncısı İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Yarışlar, 25-90 yaş aralığını kapsayan toplam 12 farklı yaş grubunda, kadın ve erkek kategorilerinde yapıldı. 266 yüzücünün yarıştığı etkinlikte Spor İstanbul Yüzme Yarışları'ndaki en yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı.

9 KATEGORİDE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Spor İstanbul Yüzme Yarışları, geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış merasiminin ardından İBB Spor İstanbul bünyesindeki tesislerden gelen yüzücülerin yer aldığı müsabakalara geçildi. Kadınlar ve erkeklerde sırasıyla 50 metre kelebek, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 4x50 metre serbest bayrak, 100 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 4x50 metre karışık bayrak yarışları gerçekleştirildi.

Çekişmeli ve keyifli yarışlara sahne olan organizasyonun kapanışında dereceye giren yüzücülere madalyaları takdim edildi. Spor İstanbul'un, üyelerine yarış deneyimi sunmak ve yarış kültürünü desteklemek amacıyla düzenlediği yüzme yarışlarının gelecek yıl da devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
