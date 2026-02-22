Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Cebeci Spor Salonu'nda oynandı ve toplamda 123 dakika sürdü.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Furkan Dur, Cardoso, Halil Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazli, Bardarov (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Özgür Benzer, Kerem Süel, Gunter, Eyüp Demirbiler)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetmann, Emre Güler (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Doğan Karakoç, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 25-23, 23-25, 25-18, 25-22

Süre: 123 dakika (31, 32, 26, 34)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

