İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bin 100 amatör spor kulübüne malzeme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, amatör spor kulüplerine malzeme yardımı töreninde, "2036 Olimpiyatları'na, dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet gösteren bin 100 amatör spor kulübüne müsabakalarda kullanacakları ekipmanları temin etmek üzere, İBB Yenikapı Spor Tesisleri'nde malzeme dağıtım töreni düzenlendi.

Ekipmanların dağıtılacağı spor kulüpleri sporcuları ve ailelerinin tribünleri doldurduğu törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Gökan Zeybek ve Özgür Karabat ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez katıldı.

Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, spora ve sporculara destek olmaya aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Sporun gelişmesinde amatör kulüplerimiz ve sporcularımız büyük önem taşıyor. Kentimizin spor altyapısında çok kıymetli bir yer tutuyorlar. Amatör kulüplerimizin ve sporcularımızın gelişimine destek olmadan İstanbul'u spor şehri haline getiremeyiz. Bu bilinçle her yıl amatör spor kulüplerimize malzeme desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl futbolda 835, diğer branşlarda ise 265 olmak üzere 20 branşta toplam bin 100 kulübüne malzeme desteği sağlayacaklarını aktaran İmamoğlu, "Amacımız İstanbul'un 39 ilçesinde amatör spor kulüplerimizin güçlenmesi ve İstanbul'un spor alanındaki başarılarına yeni başarılar eklenmesi. 2022 yılında yaklaşık 15 milyon liralık spor malzemesini kulüplerimize dağıtacağız. Böylece göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız malzeme desteği 30 milyon lirayı aşacak." diye konuştu.

"İstanbul'u spor merkezi haline getirmek istiyoruz"

Ekrem İmamoğlu, sporculara desteklerinin sadece malzemeyle sınırlı olmayacağını, aynı zamanda stat ve futbol sahalarını amatör kulüplere tahsis edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle olimpiyat branşlarına dönük özel ilgimiz olacak. Çünkü 2036 Olimpiyatları'na, dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız ve başarmalıyız. Sporcularımızın daha nitelikli spor tesislerine sahip olması için yeni yaptığımız, yenilediğimiz tesislerimiz var. 20 olimpik branşta sporcu yetiştirme amacıyla hazırladığımız olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme merkezini de İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'u spor merkezi haline getirmek istiyoruz. İstanbul'u 2036'da en başarılı olimpiyat etkinliği düzenleyen şehir haline getirmek istiyoruz. Sadece bu tür organizasyonlarla, sadece tesisler ve fiziksel imkanla başarıya kavuşmak mümkün değil. Başarılı olmanın insanla mümkün olduğunu bilen bir yönetimiz. Sporun barış, kardeşlik, centilmenlik duygusunu ön planda tutarak, en ciddi hazırlığı yaparak, hep birlikte İstanbul'u sağlıklı bir spor kenti haline getirme konusunda kararlılığımızı hepinizle paylaşıyorum."

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez'in de bir konuşma yaptığı törende, Acıbadem Spor Kulübü üyesi çocuklar jimnastik, İBB Spor Kulübü üyesi gençler ise tekvando gösterisi gerçekleştirdi.

Organizasyonun son bölümünde İmamoğlu, amatör kulüplerin sporcu ve eğitimcileriyle toplu fotoğraf çektirdi. Kulüplere malzemeleri dağıtıldı.