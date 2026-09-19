İstanbul Başakşehir FK, Süper Lig 6. haftada Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti

Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında İstanbul Başakşehir FK, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Başakşehir FK puanını 7'ye yükseltirken, Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin mücadeleye; Muhammed Şengezer, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Mateusz Karbownik, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic ve Davie Selke ilk 11'iyle başladı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in ilk 11 tercihi ise; İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Dimitrios Goutas, Pedro Pereira, Abdurrahim Dursun, Adama Traore, Oğulcan Ülgün, O. Diabate, Tiago Gouveia, Franco Tongya ve Pedro Mendes oldu. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ogün Kamacı yaptı.

İstanbul Başakşehir FK maça ön alanda baskıyla başladı. 9'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Brnic'in yerden sert ortasına savunma müdahalede etkisiz kaldı. Altıpasta Olsen topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 17'nci dakikada Gençlerbirliği'nin soldan kullandığı kornerde Muhammet Şengezer ortayı yumrukla uzaklaştırdı. Ousmane Diabate'nin önüne düşen topa gelişine vuruşu, sol direk dibinden dışarı çıktı. 20'nci dakikada Brnic ceza sahasının sol çaprazından şutunda top kaleyi buldu, İrfancan Eğribayat üzerine gelen sert vuruşu kurtardı. 22'nci dakikada Karbownik ceza sahasının sağ çaprazından kaleye yöneldi. Karbownik'in gönderdiği şutu İrfancan güçlükle kurtardı. 33'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Brnic'in savunma hattının arkasına gönderdiği ara pasta Shomurodov topu önünde buldu. Shomurodov'un kalenin sağına gönderdiği şutta, İrfancan Eğribayat topa dokunsa da kurtarmayı başaramadı: 2-0. İkinci yarı Başakşehir etkili oyununu sürdürdü. 52'nci dakikada sağ bölgeden gelen pasta, Goutas-Selke mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 53'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Selke kalenin sağına gönderdiği şutla golü buldu: 3-0. 65'inci dakikada sağ kanattan Olsen'in pasında savunma arasında boşluk bulan Shomurodov yerden sert şutuyla topu kalenin sağından ağlara gönderdi: 4-0. Maç İstanbul Başakşehir FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı