Galatasaray'dan Başakşehir'de 3 Değişiklik, Batrakov İlk 11'de

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir FK'nın konuğu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre İstanbul Başakşehir FK maçında 3 değişikliğe gitti. Göztepe maçında oynayan Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Buruk; Uğurcan Çakır, Aleksey Batrakov ve Leroy Sane'yi görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı sahaya süren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Leroy Sane'yi görevlendirdi. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasına şu ilk 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Victor Osimhen."

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında İstanbul Başakşehir FK karşısına 2 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılılarda hafta içindeki antrenmanda darbe alarak adalesinde kanama meydana gelen Wilfried Singo'nun yanı sıra dizinden yaşadığı sakatlığı devam eden Günay Güvenç karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte; Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve yeni transfer El Chadaille Bitshiabu, tercihen geniş kadroda kendilerine yer bulamadı.

ALEKSEY BATRAKOV İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov, İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasıyla birlikte ilk kez 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak çıkan Batrakov, Başakşehir deplasmanında ise ilk kez 11'de yer aldı.

RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL YEDEK SOYUNDU

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Milan'dan 38 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao ile Portekiz temsilcisi Porto'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen milli oyuncu Deniz Gül, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Leao ile 5 yıllık anlaşma yapılan 22 yaşındaki Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un ilerleyen dakikalarda görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

BARIŞ ALPER VE ABDÜLKERİM RİSKE EDİLMEDİ

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında hafif sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı, İstanbul Başakşehir FK mücadelesinde riske edilmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynanacak Sporting maçı öncesinde iki oyuncusunu dinlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdülkerim'in yerine Mario Lemina'ya, Barış Alper'in yerine ise Leroy Sane'ye görev verdi.

EMİN BAYRAM ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

İstanbul Başakşehir FK'nın 23 yaşındaki savunmacısı Emin Bayram, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Galatasaray altyapısından yetişen ve 2024 yılında Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram, sezon başında Başakşehir'e transfer olarak Süper Lig'e geri döndü. Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç savunmacı, kariyerinde ilk kez yetiştiği kulübe karşı sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı formayla çeşitli yaş kategorilerinin yanı sıra A takım seviyesinde de görev yapan Emin Bayram, bu kez eski takımına karşı Başakşehir formasıyla mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı