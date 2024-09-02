İstanbul'a geliyor! Beşiktaş, Joao Mario ile anlaşma sağladı

Kanat takviyesi için uzun süredir mesai harcayan Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Benficalı Joao Mario'da mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, YARIN İSTANBUL'DA

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlandı. 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma resmi transferi için geri sayıma geçildi. Mario, salı günü (yarın) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

RAFA SILVA'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Joao Mario, Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı ve kısa süredeki başarılı performansıyla takdir toplayan yeni transferi Rafa Silva'nın Benfica'dan takım arkadaşı. Silva ile Mario, kulüpte 126, milli takım ile birlikte ise birlikte 140 maçta beraber oynadılar ve bu karşılaşmalarda birbirlerine 9 asist yaptılar. Joao Mario'nun Benfica'da en çok birlikte top oynadığı isim Rafa Silva.

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı. Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi. 2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

KARİYER RAKAMLARI

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan Portekizli oyuncu, 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Yıldız futbolcunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı. Joao Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.