Haberler

İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küme düşme hattındaki İtalyan futbol kulübü Fiorentina'nın, İsrailli oyuncu Manor Solomon'u transfer etmesi büyük tepkilere neden oldu. Transfer kararının sosyal medyada duyurulmasının ardından taraftarlar, "Bir teröristi kadromuza kattık", "Artık bu takımı tutmuyorum" gibi yorumlar yaptı.

  • Fiorentina, İsrailli futbolcu Manor Solomon'u transfer etti.
  • Fiorentina taraftarlarının bir kısmı transferi sosyal medyada ağır şekilde eleştirdi.
  • Taraftarların eleştirileri arasında 'Bir teröristi kadromuza kattık' ifadesi yer aldı.

İtalya Serie A'da zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Fiorentina, kadrosunu güçlendirmek için İsrailli futbolcu Manor Solomon'u transfer etti. Kulübün bu hamlesi, sportif açıdan destek bulan kesimler kadar ciddi eleştiriler getiren taraftar gruplarını da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Transferin açıklanmasının ardından Fiorentina taraftarlarının bir kısmı sosyal medyada sert ifadeler kullandı. Paylaşımlarda, Solomon transferine yönelik ağır eleştiriler dikkat çekerken, bazı yorumlar gündem olacak seviyeye ulaştı.

Taraftarların öne çıkan tepkilerinden bazıları şu şekilde paylaşıldı:

  • "Bir teröristi kadromuza kattık…"
  • "Utanç vericisiniz"
  • "Artık bu takımı tutmuyorum"
  • "Umarım küme düşeriz"
  • "Ne kadar iğrenç"

"UTANÇ VERİCİSİNİZ" ÇIKIŞI

Tepki gösteren taraftarların bazıları kulüp yönetimini hedef alırken, bazı yorumlarda ise takımı desteklememe çağrıları yapıldı. Sosyal medyada "Utanç vericisiniz", "Artık bu takımı tutmuyorum", "Umarım küme düşeriz" gibi ifadeler öne çıktı.

İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

GÖZLER KULÜBÜN TAVRINDA

Tartışmaların büyümesiyle birlikte gözler Fiorentina yönetimine çevrildi. Kulübün sürece dair nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ve yaşanan tepkilere ilişkin herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil