Isparta spor: Isparta 32 Spor: 1 Ankaraspor: 1 Spor Haberleri Isparta haber: Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Ankaraspor'la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Ankaraspor'la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Maçın önemli anları Dakika 6: Ankaraspor'un kullandığı serbest atışta Sedat Cengiz'in vuruşu üstten auta çıktı. Dakika 19: Ispartaspor'un kullandığı frikikte Cem Özdemir'in vuruşu son anda savunmadan döndü. Dakika 36: Ankaraspor atağında kaleci Furkan ceza sahası içinde topa boşa çıktı, yaşanan karambolde top Erdal'ın önünde kaldı. Erdal'ın vuruşu savunmadan döndü. Dakika 41: Isparta 32 Spor atağında Ömer Kandemir'in sağdan ortasında ön direkte savunma topu kornere çeldi. Dakika 45: Ankarasporlu Alaettin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Furkan net bir golü kurtardı. 2. Yarı: Dakika 50: Isparta 32 Spor'un savunmasının hatasını iyi değerlendiren Ankarasporlu İlhami kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonunu değerlendiremedi. Dakika 56: Isparta 32 savunmasının hazırlıksız yakalandığı anda 3-2 yakalayan Ankarasporlu Sedat, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci serbest atışı kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dakika 83: (GOL): Ankaraspor'da soldan gelen ortada arka direkte Berk Yiğit meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1 Dakika 90+5 (GOL) Isparta 32 Spor'da Cemal Kızıltateş'in kullandığı sağdan korner atışta Burak Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 Maçın karnesi Stat: Atatürk Hakemler: Enver Aydın xx, Ozan Burak Akduman xx, Oğuzhan Yazır xx Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Ömer Kandemir xx, Soner Birinci xxx, Musa Nizam xx (dk. 85 Burak Aydın), Cem Özdemir x (dk. 62 Oğuzhan Öztürk), Abdullah Topkara xx (dk. 74 Muhammed Enes x), Muhammed Aran xx, Burhan Eşer x (dk. 62 Hüseyin Afkan x),Erdem Seçgin x (dk. 46 Cemal Kızılateş xx), Samet Karakoç xx, Bahattin Berke Demircan xx Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu xx, Gökhan Kurumuş xx, Sedat Cengiz x (dk. 75 Engin Pekdemir x), İlhami Nas xx (dk. 75 Barış Seren x) Doğukan Efe xxx, Erdal Öztürk xxx (dk. 86 Ramazan Eren Demir), Alaaettin Batuhan Tur xx, Furkan Eliaçık xx (dk. 60 Berk Yiğit x) Recep Yemişçi xx, Mehmet Burak Tarlabölen x (dk. 60 Muharrem Doğan x), Bahattin Köse xx (dk. 60 Berk Yiğit Karadağ xxx) Sarı kartlar: Cem Özdemir, Muhammed Aran, Burak Aydın (Isparta 32 Spor), Doğukan Efe, Erdal Öztürk (Ankaraspor) Goller: Dk. 83 Berk Yiğit Karadağ (Ankaraspor) dk. 90+5 Burak Aydın (Isparta 32 Spor) - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ankaraspor Isparta Türkiye Futbol Spor Haberler

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