Haber : Isparta haberleri: Isparta Valisi Aydın Baruş: " Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta haberleri: Isparta Valisi Aydın Baruş: " Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka"

 - Güncelleme:
Isparta haberleri: Isparta Valisi Aydın Baruş: ' Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka'

Gelen Isparta haberlerine göre Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Isparta Valisi Aydın Baruş ve İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Isparta 32 Sporun antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Ispartaspor'un şehir için önemli bir marka olduğunu hatırlatan Isparta Valisi Aydın Baruş, " Bu kulübe hepimiz sahip çıkalım. Ispartaspor'umuza hep birlikte sahip çıkarsak başarılar gelecektir zaten. Ispartaspor'umuz üst sıralara oynayan bir başarıya sahip olacak. Hocamız tecrübeli. Futbolculuğundan da tanıyorum, ona güveniyorum. Teknik kadromuza, başkan ve yönetim kurulumuza güveniyoruz. Hep birlikte çalışırsak başarı niye gelmesin" dedi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Meclis Başkanı Isparta Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title