Isparta 32 Spor, İzmir Çoruhlu FK'yı 3-0 Geçerek Tur Atladi
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında Isparta 32 Spor, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Sinan Akaydın ve Baran Başyiğit'in golleriyle galibiyet elde edildi.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında Isparta 32 Spor, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı 3-0 yenerek tur atladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın 30'uncu dakikasında Sinan Akaydın'ın golüyle öne geçen Isparta temsilcisi ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Konuk ekip 89'uncu dakikada Sinan ile bir gol daha bulup skoru 2-0'a getirdi. Isparta 32 Spor'da 90+3'üncü dakikada Baran Başyiğit attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-3.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor