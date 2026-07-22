Isparta 32 Spor'da Gültekin Özdemir güven tazeledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Isparta 32 Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu tamamlandı. Gerçekleştirilen kongrede Gültekin Özdemir yeniden kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulun ardından kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Yeni dönemde görev yapacak isimler şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Gültekin Özdemir (Başkan), Ömer Baştok, Nuri Top, Ali Öz, Mustafa Tekinbaş, Emrah Özdemir, Murat Dingil, Erkan Atakan Turan, Burak Karahan, Öznur Bilgiç, Tolgahan Nuri Özer, Murat Yurt, Oğuz Baran, Süleyman Dağlı, Cem Elbiz, Akif Eryiğit, Ender Kızıltan, Emin Ursavaş, Hüseyin Yüceer, Hasan Demir, Numan Karatepe, Ali Koca.

Denetim Kurulu: Kamile Yılmaz, Semiha Övey, Erol Senirli, Akif Gezgiç, Hasan Kızıltan, İsmet Pekçetin. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı