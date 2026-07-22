Haberler

Isparta 32 Spor'da Gültekin Özdemir güven tazeledi

Isparta 32 Spor'da Gültekin Özdemir güven tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Isparta 32 Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Gültekin Özdemir yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Isparta 32 Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu tamamlandı. Gerçekleştirilen kongrede Gültekin Özdemir yeniden kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulun ardından kulübün yeni yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Yeni dönemde görev yapacak isimler şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Gültekin Özdemir (Başkan), Ömer Baştok, Nuri Top, Ali Öz, Mustafa Tekinbaş, Emrah Özdemir, Murat Dingil, Erkan Atakan Turan, Burak Karahan, Öznur Bilgiç, Tolgahan Nuri Özer, Murat Yurt, Oğuz Baran, Süleyman Dağlı, Cem Elbiz, Akif Eryiğit, Ender Kızıltan, Emin Ursavaş, Hüseyin Yüceer, Hasan Demir, Numan Karatepe, Ali Koca.

Denetim Kurulu: Kamile Yılmaz, Semiha Övey, Erol Senirli, Akif Gezgiç, Hasan Kızıltan, İsmet Pekçetin. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturması genişliyor! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor

Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor
Beşiktaş'ta Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 25 şüpheli tutuklandı