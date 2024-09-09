Isparta 32 Spor, Adana 01 FK ile berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Isparta 32 Spor 2. haftada kendi saha ve seyircisi önünde Adana 01 FK ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Serkan Pınar, Orhan Timurtaş, Ahmet Bingöl

Maçtan önemli dakikalar

Dakika 17 Adana FK da Yasin ceza sahası içinde vurdu topu direkten döndü.

Dakika 20: (GOL) Adana FK Mustafa'nın sağdan ortasında Samed kafa şutuyla topu ağlara gönderdi 0-1

Dakika 25: (GOL) Isparta 32 sporda Bora sağdan gelen ortada takımına eşitliği getiren golü attı 1-1

Dakika 58 Isparta 32 Spor ağlarına giden topu son anda Muhlis çıkardı.

Dakika 80: Isparta 32 Sporda Vedat'ın frikikten attığı şut kalecide kaldı.

Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Yiğithan Güveli, Caner Koca, Berat Satılmış, Zihni Temelci (dk. 64 Vedat Bora), Muhlis İstemi, Abdülkerim Canlı (dk. 66 Tunahan Şamdanlı), Fırat Aras, Kaan Öztürk, Bora Taşdemir (dk. 88 Furkan Uludaş), Kaan Öztürk (dk. 88 Enes Alphan)

Adana 01 Futbol Kulübü: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan (dk. 79 Fatih

Özkan), Yiğit Demir, Mehmet Yıldızağaç (dk. 87 Ahmet Ülük), Yusuf Yalçın Arslan, Alper Duruk (dk. 79 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Fatih Somuncu, Özkan Yıldırım (dk. 60 Selim Ilgaz), Mehmet Alp Kurt,

Samed Ali Kaya, Yasin Kargı (dk. 60 Utku Şen)

Sarı Kartlar: Gürkan Başkan, Caner Koca, Fırat Aras, Bora Taşdemir (Isparta 32 Spor), Hakan Özkan, Alper Duruk ( Adana 01 Futbol Kulübü)

Goller: dk. 20 Samed Ali Kaya (Adana 01 Futbol Kulübü), dk. 25 Bora Taşdemir (Isparta 32 Spor) - ISPARTA