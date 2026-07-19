İspanya
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri Slovenya'dan Slavko Vincic ve ekibi. İşte takım kadroları.
NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: New Jersey
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, de Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Messi
Kaynak: AA / Hilmi Sever