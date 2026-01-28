Haberler

İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi

Güncelleme:
İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Fransız forveti Randal Kolo Muani, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi havaalanına giderken trafik kazası geçirdi.

  • Fransız forvet oyuncusu Randal Kolo Muani trafik kazası geçirdi.
  • Kaza, havaalanına giderken lastik patlaması sonucu gerçekleşti.
  • Kazada araçta maddi hasar oluştu, oyuncular yara almadı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın formasını giyen ve ismi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet oyuncusu Randal Kolo Muani trafik kazası geçirdi.

HAVAALANINA GİTTİĞİ ESNADA KAZA GEÇİRDİ

Tottenham'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi havaalanına giden Randal Kolo Muani ve takım arkadaşı Wilson Odobert, trafik kazası yaptı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Lastik patlaması sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi. Araçta maddi hasar oluştuğu belirtilirken, iki oyuncunun da olayda yara almadığı ifade edildi.

THOMAS FRANK'TEN AÇIKLAMA

Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, iki oyuncusunun son durumları hakkında açıklamalarda bulunarak, "Randal Kolo Muani ve Wilson Odobert'in ikisi de iyi durumda. Ne yazık ki, ikisi de bir kazaya karıştı. Kazaya karışan herkes güvende.'' dedi.

İbrahim Çelik
