İsmi bahis soruşturmasında geçen iki futbolcu, TFF'ye tazminat davası açıyor

TFF önderliğinde gerçekleştirilen bahis soruşturmasında ismi geçen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis oynamadıklarını açıklamalarının ardından harekete geçti.

İKİ OYUNCUNUN DA TEBBİR KARARI KALDIRILDI

TFF tarafından PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan Beşiktaşlı oyuncular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu salı günü soluğu adliyede almıştı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından TFF'ye evraklarını ileten oyuncuların tedbir kararı kaldırıldı. PFDK tarafından yürütülen incelemede, bahis hesaplarıyla ilişkilendirilen banka bağlantılarının gerçekte oyunculara ait olmadığı, hesaplarla kayıtlı telefon numaralarının da futbolcularla hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.

TFF'YE TAZMİNAT DAVASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından iki futbolcu da yaşadıkları süreç nedeniyle son derece tepkili. Hem Necip Uysal hem de Ersin Destanoğlu'nun, isimlerinin bahis soruşturmasıyla anılmasının kendileri ve aileleri üzerinde derin bir üzüntüye sebep olduğu gerekçesiyle yargıya gitme kararı aldı. İki futbolcu da yaşanan bu süreçle ilgili TFF'ye tazminat davası açacak.