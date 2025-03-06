İsmet Taşdemir: İkinci Yarının Mücadelesinden Memnunum

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-1 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçının ardından, "Takımımın ikinci yarıdaki gösterdiği mücadeleden memnunum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Kocaelispor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmet Taşdemir ligin son haftalarının daha zor geçeceğini belirterek, "Rakiplerimiz puan kaybetmişti. 3 puan amacıyla geldik. İlk yarıdaki oyun bizi hiç tatmin etmedi. Ümraniyespor bizden daha iyi oynadı ve daha çok topa sahip oldular. Puan farkı hala açık o açıdan mutluyuz ancak tabii ki yeterli görmüyoruz. Ligin sonları her zaman daha zordur. Sonlar yaklaştıkça takımların çok daha dikkatli oynaması gerekiyor, bu iş yıllardır böyle. Bizimle oynayan her takım lideri yenmek için sahaya çıkıyor. Bu sene lig gerçekten çok zor geçiyor" ifadelerini kullandı.

"İkinci devredeki mücadeleden memnunum"

Kocaelispor'un ilk devredeki performansından memnun olmadığını söyleyen Taşdemir, ikinci yarıdaki değişikliklerle maça tutunduklarını söyledi. Taşdemir, "Bugün özellikle sonradan oyuna giren oyuncularımız sayesinde maça döndük. Penaltı kaçabilir, gol kaçabilir, ancak daha sonrasında verilen reaksiyon benim için daha önemli. İlk yarıda istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Takımımın ikinci yarıdaki gösterdiği mücadeleden memnunum. Zor maçlarımız var ancak ciddi bir avantajımız var. Bu oyunla gidemeyiz tabii ki. Oyunumuzu geliştireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL