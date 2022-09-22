İsmail Yüksek, A Milli Takım'ı skandalın eşiğinden döndürdü! İlk milli maçında hayatının golünü attı
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Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Türkiye, sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Fenerbahçeli futbolcu 81. dakikada oyuna girerken, 87. dakikada attığı enfes gol ile Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren isim oldu. Sosyal medyada genç yıldıza övgüler yağdı ve Türkiye'yi skandal bir mağlubiyetten kurtardığı belirtildi.
Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, ilk milli maçına çıkan İsmail Yüksek attığı gol ile Ay-Yıldızlı ekibe adeta hayat verdi.
A MİLLİ TAKIM'A PUANI GETİRDİ
81. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, attığı enfes gol ile büyük alkış aldı. Ceza sahası dışından 87. dakikada Lüksemburg kalecisi Moris'i avlayan İsmail Yüksek, A Milli Takım'a 1 puanı getiren isim oldu.
ULUSLAR B LİGİ'NE YÜKSELDİK
Bu sonuçla A Milli Takım, 13 puanla grup liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.