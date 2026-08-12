İsmail Kartal: Turu geçtiğimiz için çok mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'a karşı kazanarak turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Anderson Talisca'nın penaltı golüyle geçerek adını play-off turuna yazdırdı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyete dair görüşlerini paylaşan İsmail Kartal, "Her iki maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Bu akşam da rakibimize baktığınız zaman çok gol pozisyonlarına girdik ama sadece 1 gol atabildik. Sonuçta adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün de gördüğümüz bazı eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidermek için her geçen gün çalışıyoruz. Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik ve turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman ki eşleşmeli maçlarda, maçı kazandığınızda küçük bir avantajınız var ama biz avantajımıza sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok daha fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı özellikle 4 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Bunların 1-2 tanesini değerlendirsek belki çok farklı şekilde ve çok daha önce maçı kopartabilirdik. Olmadı, sonuçta kazandığımız ve turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maç da geride kaldı. Her şey bitmedi, henüz Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmemiz için önümüzde iki elemeli bir maç daha var, rakibimiz de Lyon. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği maçı var. Ligin ilk maçına çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Nitekim arada çok fazla zaman da yok. Maçtan maça gidiyoruz. 2-3 günde bir maç oynayacağız. Maç trafiğinin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız, bunların da üzerine çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz" diye konuştu.

"Gol bulamazsanız rakibin direnci artar"

Rakibe oranla çok daha net gol pozisyonlarına girdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı, bizim de üstün olduğumuz yerler vardı. Ama bizim çok net pozisyonlarımız vardı! Rakibin bir tane kafa, bir de uzaktan atılan bir iki tane şutları oldu. Bizimse 6-7 tane yüzde yüz, net pozisyonumuz var. Evet, deplasmanlarda böyle maçlarda ara ara baskı olur. Çünkü karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, aynı zamanda genç bir takım. Biz, buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre 1 tane, 2 tane gol atsak ki 4 tane karşı karşıya pozisyonumuz var, belki maçı çok önden kopartıp rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu ve çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, "Bugün de maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorlar. Takıma olağanüstü destek veriyorlar. Fred konusunda ise transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim, zaman içerisinde ne olacak. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Oyuncularımı tur için tebrik ediyorum. Lyon ile play-off'ta eşleştik. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek gerçekten zordur. Bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Gençlerbirliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maça hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum" dedi.

"Bütün oyuncularımız bizim için çok değerli"

Maç içindeki taktiksel değişiklikler üzerine dair bir değerlendirmede bulunan Kartal, "Bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Her oyuncu bizim için çok değerli. Oyuna giren-çıkan hiç fark etmez. O an oyuna dokunuş yapmamız gerekiyordu. Takımının enerjisini yükseltecek ön tarafta topu tutabilen ve mücadele edebilecek oyuncuları oyuna dahil ettik. Pozisyon gereği şans diyelim, bizim yaptığımız hamlelerle diyelim artık futbolun gereksinimleri içerisinde penaltıdan gol bulduk. Bizim için güzel oldu. Hafta içinde rakibe göre çalışma yaptık. Baktık ki orada olmuyor merkez oyuncumuz Talisca ile Asensio'yu geri çekip stoperlere arkayı boşalttırıp uzun toplarla Kerem-Greenwood'u savunma arkasına atılacak toplarla sonuca gitmek istedik. Kısmen başarılı olduk. Onlarda da planı anlayıp daha dengeli durmaya başladılar. Bu sefer Talisca üzerinden ataklar geliştirmeyi planlamıştık. Üç gün önce rakip lig maçı oynadı. 55-60'da üzerimize gelip arkadan açıklar verebilirler. Bunları değerlendirmemiz gerektiğini biliyorduk ve buna göre de çalışma yapmıştık. Son bölümde de 3-4 net pozisyonu böyle ürettik" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı