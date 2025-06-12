İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim

İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
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İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, Göztepe forması giyen Heliton'u kadrosunda görmeyi istiyor.

Türk Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımı Persepolis, transfer döneminde rotayı İzmir temsilcisi Göztepe'ye çevirdi.

İSMAİL KARTAL HELİTON'U İSTİYOR

Göztepe'de 1.5 yıldır defansın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Heliton'a teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis'in talip olduğu öğrenildi. Persepolis'in bonservis için Sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımda kalmıştı.

İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta oynayan Heliton, 1 gol ve 2 asistle mücadele ederken, savunma oyuncusunun Göztepe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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