İsmail Kartal kendisine benzeyen taraftar ile bir araya geldi
1-1 biten Fenerbahçe-Manchester United maçında Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal'a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yaratmıştı. O taraftar, Kartal ile buluştu. İkilinin o anlarına yorum ve beğeni yağdı.
1-1 biten Fenerbahçe- Manchester United maçında Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal'a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yaratmıştı. O taraftar, Kartal ile buluştu.
BULUŞTULAR
İkilinin bir araya gelmesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, bazı kullanıcılardan İsmail Kartal ve kendisine benzeyen taraftara yorum ve beğeni yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları;