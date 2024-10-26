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İsmail Kartal kendisine benzeyen taraftar ile bir araya geldi

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1-1 biten Fenerbahçe-Manchester United maçında Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal'a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yaratmıştı. O taraftar, Kartal ile buluştu. İkilinin o anlarına yorum ve beğeni yağdı.

1-1 biten Fenerbahçe- Manchester United maçında Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal'a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yaratmıştı. O taraftar, Kartal ile buluştu.

BULUŞTULAR

İkilinin bir araya gelmesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, bazı kullanıcılardan İsmail Kartal ve kendisine benzeyen taraftara yorum ve beğeni yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine inanılmaz derecede benzeyen taraftar ile bir araya geldi

İsmail Kartal kendisine benzeyen taraftar ile bir araya geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester United İsmail Kartal Fenerbahçe Spor

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Yorumlar (5)

Yorumların Efendisi:

Zaten tüm ülke olarak bu buluşmayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorduk.

8
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Mehmet hakan Çelik:

2 numara büyük beden gibi

8
0
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Orhan Azar:

göremeyen bi tek benmiyim acaba

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Alper Turk:

benziyor ... sadece fark iri yapılı olması

0
0
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Mustafa Kocak:

Ne kadar saçma bir paylaşım bize neki

0
0
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