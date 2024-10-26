İsmail Kartal kendisine benzeyen taraftar ile bir araya geldi

1-1 biten Fenerbahçe- Manchester United maçında Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal'a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yaratmıştı. O taraftar, Kartal ile buluştu.

BULUŞTULAR

İkilinin bir araya gelmesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, bazı kullanıcılardan İsmail Kartal ve kendisine benzeyen taraftara yorum ve beğeni yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları;