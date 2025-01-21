İsmail Kartal İran takımının başına geçiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve Suudi Arabistan'dan da tekli almasına rağmeb bu teklifi reddeden teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni durağı netleşiyor.

ANLAŞMAYA VARDILAR

İran basınında yer alan haberlere göre,Kartal, İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis ile anlaşmaya vardı. Persepolis yönetiminin Türkiye'ye gelerek bu anlaşmayı resmi olarak tamamlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE REKORLAR KIRDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de 99 puan toplayarak 2.61 puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en yüksek istatistiklerinden birine imza attı.

DAHA ÖNCE GÖREV YAPAN TÜRK HOCALAR DA VAR

Daha önce Türk teknik direktörler de Persepolis'te görev yapmıştı. Mustafa Denizli, 2006-2007 ve 2011-2012 sezonlarında iki dönem boyunca İran ekibini çalıştırmış, Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl bir röportajında Persepolis'ten gelen teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.