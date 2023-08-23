Kulübede oturmaya tahammülü yok! İsmail Kartal'ın rotasyon talebine Tadic'ten taraftarı mest eden cevap

Yoğun maç fikstüründe yıldız futbolcuları korumak için rotasyona gitme kararı alan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolcularla bir toplantı yaptı. Bu toplantıda söz alan Tadic, "Ben haftada 3 maç oynamaya alışığım, sizin için de sorun yoksa rotasyona girmeyeyim. Bütün maçlarda 90 dakika sahada kalmaya hazırım." ifadelerini kullandı. Kartal bunun üzerine Sırp yıldızı her maç ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de takıma liderlik eden yeni transfer Tadic, İsmail Kartal'a özel talepte bulunarak rotasyona girmedi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sırp yıldız, haftada 3 maç oynamaya alışkın olduğunu belirterek, 90 dakika sahada kalmak istediğini Kartal'a söyledi.

"90 DAKİKA SAHADA KALMAYA HAZIRIM"

İsmail Kartal'ın yaptığı toplantıda söz alan Tadic, "Ben haftada 3 maç oynamaya alışığım, sizin için de sorun yoksa rotasyona girmeyeyim. Bütün maçlarda 90 dakika sahada kalmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

HER MAÇA İLK 11 BAŞLIYOR

Tadic'in bu talebi sonrası İsmail Kartal, Sırp yıldızı her maç ilk 11'de sahaya sürdü. Takıma saha içinde liderlik eden Tadic, kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu.