İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı: 4 yıldızın üzerini çizmiş

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, İsmail Kartal'ın yöneticilere yaptığı sunumun detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde son kararı başkan Ali Koç verecek.

"4-2-3-1 OYNARIM"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in konuyla ilgili haberinde, "Perşembe günü Ali Koç'un talimatıyla Devin Özek, yanında Ahmet Ketenci ve Hamdi Akın olmak üzere İsmail Kartal'dan son bir sunum istediler. Ben Kartal'ın yerinde olsam sunum falan yapmazdım ama İsmail Hoca yapmış. Pek sürpriz bir şey söylememiş. "4'lü savunma ve 4-2-3-1 oynarım" demiş. "Benim oyunum belli. Önde baskılı, savunma bloğunu öne çıkaran futbol isterim" demiş. "Savunma hattı belli. Semedo - Skriniar - Jayden..."

"FERDİ'Yİ GERİ ALAMAZ MIYIZ?"

"Acaba Ferdi'yi geri alamaz mıyız? Takımında oynayamıyor." diye sormuş. Devin Özek "Olabilir hocam. Bu konuyu gündeme getiririz" demiş."

"Orta saha ikilisi olarak Fred ve İsmail'i düşündüğünü söylemiş. Ön 3'lünün kenar forvetleri için Kerem ile İrfan Can'ı 11'de düşündüğünü ve santrforda da En-Nesyri'yi oynatacağını ifade etmiş. 10 numara mevkisi için de "Asensio da Talisca da önemli isimler ama baskılı oyun için Szymanski'yi düşünebiliriz. Bu oyuncuyu kazanmak lazım." demiş. Devin Özek "Duran hakkında ne düşünüyorsunuz?" deyince Kartal'ın cevabı "Alternatif olur." şeklinde olmuş."

AHMET KETENCİ ARAYA GİRMİŞ

"Sunum sonrası Özek, "İsmail Kartal; Asensio, Alvarez, Duran ve Nene'yi ilk planda düşünmüyor. Brown yerine de Ferdi'nin geri alınabileceğini önerdi." diye geri bildirim yapmış. Ahmet Ketenci araya girip "Tam olarak öyle söylemedi. Asensio'nun henüz hazır olmadığını; hazır olduğunda oynatacağını söyledi. Talisca'yı da kullanacağını belirtti." diye düzeltme yapmış." ifadeleri yer aldı.