Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektriğe zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için skandal uygulama
Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda

Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda

İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum

İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olayı değerlendirdi. Kartal, "Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 kazanarak yarı final bileti aldığı derbinin ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması olayıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA TAHRİK VAR"

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendiren İsmail Kartal, "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe için de konuşan İsmail Kartal, "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor, Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum" sözlerini sarf etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıZeka Küpü:

kanka kapı dışarı edildiğin yerde morinhoyu mu savunuyorsun sen? tahrik vardır evet her macta var! nerde gördün böyle bişey? iyi senle dalga geçildiğinde git sende sık göreyim sana ne ler oluyor!

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKurtbey:

sen 99 puanla şampiyon yapamadın gönderdiler,artist şovmen hocamı şampiyon yapacak.şampiyon belli Galatasaray ???? kadıköyde eze eze yendi tebrik etmekte bir erdemlikdir ama göremedik sizlerden

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Çünkü 2 maçta da dübürü gitti,kestane çizildi daha ne olsun...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Sana müstahak Arap İsmail kovulduğun kulübün ne mal olduğunu anlayamadın mı? Kendine yakışanı Teknik direktörü bulmuş sen de savunuyor musun?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

hele sen iran da takim calistiran antrenöre bak hele, ne gunlere kaldik yahu.. birak takimi ülkede orada bi osimhen varmi diye etrafina bak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Mal ismail işte

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Kus54:

Sana yakıştıramadım hocam bir yerli teknik direktör olarak arkadaşını tutman lazımdı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tabi seninde karın ağrın var Okandan kaynaklı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.