İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor-Galatasaray maçı sırasında sosyal medyadan paylaşım yaparak kafaları karıştırdı. Kartal'ın, geçmiş sezon RAMS Park'ta oynanan bir maçın fotoğrafını paylaşması, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın Antalyaspor- Galatasaray maçı sırasındaki sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı.
TARAFTARLAR ALEX'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.
İSMAİL KARTAL'IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI
Öte yandan İsmail Kartal'ın maç sırasında geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan maçta bir fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. İsmail Kartal'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını gündemde.
İşte o paylaşım;