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İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım

İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor-Galatasaray maçı sırasında sosyal medyadan paylaşım yaparak kafaları karıştırdı. Kartal'ın, geçmiş sezon RAMS Park'ta oynanan bir maçın fotoğrafını paylaşması, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın Antalyaspor- Galatasaray maçı sırasındaki sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı.

TARAFTARLAR ALEX'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.

İSMAİL KARTAL'IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Öte yandan İsmail Kartal'ın maç sırasında geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan maçta bir fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. İsmail Kartal'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını gündemde.

İşte o paylaşım;

İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

İsmail Kartal Alex De Souza Sosyal Medya Antalyaspor Galatasaray Fenerbahçe Medya Spor

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Yorumlar (7)

Doğan Akdemir:

gereken cevabı vermis okana. bogazlı kazak mazak hikaye koydu geçti sana isabetli şut cektirmeden 10 kişi

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nurullah acar:

Okana fuze yollamiş adam evinde dunyadan bile haberi yok bogazlı kazagiylan dalga geciyor allahin yer cücesi

12
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Melike Taştan:

boğazlı kazak meselesine mi bu kadar takıldınız? Yoksa Okan hoca nın İsmail i yenip kupayı almasından dolayı içinizde biriken hasete mi takıldınız?

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Hasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin adam yerine koymadığı adamı, Okan Buruk'la kıyaslamak ancak zeka yoksunluğudur.

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MGk:

Sonuç ŞAMPİYON OKAN :)

1
0
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