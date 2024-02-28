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İsmail Kartal: 'Bu sonuçtan ders çıkarmalıyız'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçıyla ilgili, 'Bu sonuçtan ders çıkarmalıyız' dedi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- İsmail Kartal : "Bu sonuçtan ders çıkarmalıyız"

ANKARA - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçıyla ilgili, "Bu sonuçtan ders çıkarmalıyız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ankaragücü'nün daha motivasyonlu ve daha çok mücadele ettiğini ifade eden İsmail Kartal, "Maça başladığımızda maçın başında Cengiz'in bulduğu yüzde 100'lük pozisyonu gole çevirebilseydik, o golün vereceği moral motivasyonla çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak sahada iyi mücadele eden ve oyunu elimize geçirebileceğimizi düşünüyorduk, olmadı. Daha sonra istediğimiz gibi mücadele edemedik. Sonuçta bugün biz Fenerbahçe futbol takımı olarak ortaya kendi oyunumuzdan uzak hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Başta ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini, hep birlikte irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Sonuçta bu bize hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Biz önümüze bakıyoruz. Ankaragücü'nü de bugün kazandığı için tebrik ederim" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe futbol takımının nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz"

Bugünkü maçtan ders çıkaracaklarını belirten Kartal, "Kalan iki kupada yolumuza devam edeceğiz. Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatay maçına en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe futbol takımının nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah'ın izni ile yine sezon sonu şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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