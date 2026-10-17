İsmail Kartal, Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin 11'inde 3 değişiklik yaptı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Aston Villa maçı 11'ine göre Alanyaspor karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan görev alırken, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine N'Golo Kante, forvette ise Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku şans buldu.

Levent Mercan 6 maç sonra 11'de

Sezonun ilk hafta maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında sahaya 11'de çıkan Levent Mercan, 6 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör İsmail Kartal, Archie Brown'u yedek bekletti. Levent, bu sezon 3 maçta ise sonradan dahil oldu.

Lukaku, 2. kez 11'de başladı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Alanyaspor'a karşı 11'de başladı. İlk kez Gaziantep FK deplasmanında 11'de görev alan Lukaku, 5 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Vedat Muriqi ise yedek bekledi.

Asensio ve Mert Müldür, kadroda yer almadı

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisine karşı 2 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürerken, Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Asensio'nun, Aston Villa karşılaşmasının başlamasına kısa süre kala diz bölgesinden sakatlık yaşadığı açıklanırken, oyuncu bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ligde lisansı çıkarılmayan Jayden Oosterwolde de, Asensio ile birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı