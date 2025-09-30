Haberler

Islıklara dayanamadı! Salah'ın zor anları

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Galatasaray ile oynanan maçta ıslık seslerinden rahatsız oldu. Salah'ın elleriyle kulaklarını kapattığı görüldü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Libi ekibi Liverpool'u sahasında ağırladı.

ISLIK SESLERİ ARTTI

Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden maçın son anına kadar Galatasaray tribünlerinden Liverpool'a inanılmaz ıslık sesleri yükseldi. Liverpool'da maça yedek başlayan Muhammed Salah, ıslıklardan rahatsız olarak kulaklarını kapattı. Salah'ın bu seslerden rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı.

'EN GÜRÜLTÜLÜ VE EN SALDIRGAN ATMOSFER'

İngiliz gazeteci Lewis Steele de Galatasaray stadındaki atmosferle ilgili bir paylaşım yaparak, "Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer." dedi.

