Üye Girişi
Haberler

İskoç Taraftar, Eskişehirspor İçin 4 Bin Kilometre Yola Düştü

İskoç Taraftar, Eskişehirspor İçin 4 Bin Kilometre Yola Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya'nın St. Johnstone takımı taraftarı Ricky Marshall, 2012'deki maçtan bu yana desteklediği Eskişehirspor için yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek Eskişehir'e geldi. Eskişehirspor ile kurduğu dostluk ilişkisini vurgulayan Marshall, kulübün zor dönemlerden geçtiğini belirtti.

Eskişehirspor'u desteklemek için İskoçya'dan 4 bin kilometre yol yaptı

Sarp DEMİRHAN / ESKİŞEHİRSPOR, - İSKOÇYA Ligi takımı St. Johnstone takımı taraftarı olan Ricky Marshall (62), 2012 yılında oynanan karşılaşmadan sonra kardeş takım olan Eskişehirspor'u desteklemek için yaklaşık 4 bin kilometre yol yaparak Eskişehir'e geldi. Eskişehirspor ile 2012 yılında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasından beri Eskişehir halkı ve Eskişehirspor ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ifade eden Marshall, "Eskişehir güzel bir şehir olduğu için buraya gelmeyi seviyoruz. Ama esas gelmemizin nedeni Eskişehirspor ile olan ilişkimiz. O ilişki 2012 yılında başladı ve daha sonra gelişti. Biliyoruz ki, bizler nasıl Eskişehirspor'u takip ediyorsak, Eskişehirspor taraftarlarıda St.Johnstone'u takip ediyorlar" dedi.

İskoçya'nın Edinburgh şehrinde oturan Ricky Marshall, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'u desteklemek için yaklaşık 4 bin kilometre yol yaparak Eskişehir'e geldi. Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret eden Marshall, kulüp personeli ve takım kaptanı Rasim Mutlu tarafından karşılandı. Eskişehirspor ile 2012 yılında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasından beri Eskişehir halkı ve Eskişehirspor ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ifade eden Marshall, "Eskişehir güzel bir şehir olduğu için buraya gelmeyi seviyoruz. Ama esas gelmemizin nedeni Eskişehirspor ile olan ilişkimiz. O ilişki 2012 yılında başladı ve daha sonra gelişti. Biliyoruz ki, bizler nasıl Eskişehirspor'u takip ediyorsak, Eskişehirspor taraftarları da St.Johnstone'u takip ediyorlar. İnternet'ten birçok Eskişehirspor taraftarıyla yazışmalarım oluyor, onlar buraya gelmemi istiyorlar. Benim de burada dostlarım var. Yıllardan beri görüştüğümüz kişiler var. Gelip onlarla da birlikte olma şansını buluyorum" diye konuştu.

'İSKOÇ VE TÜRK HALKI, BU KÖTÜ GİDİŞATLA BAŞ ETMEYİ BECERECEKTİR'

İki kulübün de kendi liglerinde zor dönemler yaşadığını anlatan Marshall, "2012'den beri Eskişehirspor'da bir düşüş oldu ve baya geriledi. Aynı durum bizim St. Johnstone kulübü için de geçerli. Bunun çeşitli nedenleri, ekonomik nedenleri var. Ama biliyoruz ki hem İskoç halkı, hem Türk halkı mücadeleyi sever ve bununla baş etmeyi becerecektir" şeklinde konuştu.

Eskişehirspor, İskoçya ligi takımı St. Johnstone ile 2012 yılında UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, Eskişehir'de oynanan maçı 2-0'lık Eskişehirspor galibiyeti ile sonuçlanırken, İskoçya'da ki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Marshall, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un yarın oynayacağı Osmanlı 1453 maçını da tribünden izleyeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Eskişehirspor Eskişehir Futbol Yaşam Spor

Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 tutuklama

 Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

 Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi işleyiş sistemi ne, nasıl organize oldular? Yenidoğan Çetesi nedir? Fırat Sarı ifadesi ne? Fırat Sarı ne dedi (Yenidoğan Çetesi)? Cuma hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü? Çağla Durmuş kim? Hemşire Çağla Durmuş hangi hastanede çalışıyor? Torun Center neden mühürlendi? Torun Center yıkılacak mı, kapatılacak mı? Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü? İlker Gönen kim? Yenidoğan Çetesi Dr. İlker Gönen hangi hastanede çalışıyor? Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER) MasterChef eleme adayları kim? 18 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.