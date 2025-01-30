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İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi

İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı. 12 il ve 16 kulüpten 56 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Zafer Şahin, başarılı sporcuların 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlığa başlayacağını açıkladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 12 il ve 16 kulüpten 56 sporcu katıldı.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada derece yapan sporcuların milli takım kampına katılacağını, işitme engelli sporculardan uluslararası organizasyonlarda beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Osmancık ilçemizde düzenlediğimiz İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası bugün sona erdi. Çok üst düzey katılım oldu ve burada sporcularımız dereceler aldı. Dereceye giren sporcularımızdan seçtiğimiz oyuncularla üst düzey milli takım hazırlık ve gelişim kampları yapacağız. 2025 yılı içerisinde düzenlenecek hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Deaflympics'te işitme engelli sporcularımızdan beklentimiz yüksek." diye konuştu.

Şampiyonada hem çift erkekler hem de tek erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Furkan Büyükgöze, milli takım kampına katılacağını, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak istediğini anlattı.

Kadınlarda hem teklerde hem de çiftlerde altın madalya kazanan Hale Nur Küçüksevgili'nin antrenörü Cavit Şengün, şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını iki altın madalyayla aldıklarını vurguladı.

Tokyo'da da aynı başarıyı göstermek istediklerini vurgulayan Şengün, "Şampiyonaya Karabük bölgesinden katıldık. Sporcumuz çok çalışarak buraya geldi. Tek kızlarda altın madalya kazandı. Yine partneriyle beraber çift kızlarda da şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ve Deaflympics'te altın madalya hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya Çankırı'dan katılan ve 7 sporcusu derece yapan Kaktüsspor Kulübü Antrenörü Murat Altun ise milli takım kamplarına katılacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için çok güzel bir turnuva oldu. Yedi sporcumuz çeşitli kategorilerde derece elde etti. Önümüzde kamp süreçleri var. Kamplarda iyi bir şekilde hazırlanarak uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda federasyonumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Yıldız kızlar kategorisinde partneri Zeynep Naz Pamuk ile birinci olan Nisanur Mahiroğlu, olimpiyat oyunlarına katılmayı hedeflediğini söyledi.

Aynı salonda yarın başlayacak Para Badminton Türkiye Şampiyonası ise 2 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Spor
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