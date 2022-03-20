İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı Manavgat kampında

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 24'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanan İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manavgat'ta kampa girdi. 24 futbolcu ve 8 teknik adamın katıldığı kampı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyen milli takım antrenörü Ali Metin, "Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu olarak hedefimiz unvanımızı korumak" dedi.

1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde yapılacak olan 24'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanan İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manavgat'ta kampa başladı. 25 Mart'a kadar sürecek kampta 24 futbolcudan oluşan aday kadro olimpiyat hazırlıklarına devam ediyor.

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımının Manavgat kampına destek sağlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Özden, Antalya'daki tüm konaklama tesisleri ve acente işletmecilerinin büyük duyarlılık örneği göstererek milli takıma destek olduğunu söyledi. Özden, "İşitme Engelliler Milli Takımına elimizden gelen katkıyı koymaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Türk toplumunun yapısında zaten bu var. Bu birlik bu bütünlük hep var, onun için biz Avrupa'da ve dünyada girişimcilik olsun, spor olsun daha farklıyız. Bu ülkemizin milli takımı, milli takımımızın olimpiyatlara hazırlanmasında herkes katkısını koyuyor. Devletimizle milletimizle bir bütünlük içerisinde bunu üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.