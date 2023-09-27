İşitme Engelliler Milli Takımları Malezya'da mücadele ediyor

İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Milli Takımları, Malezya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıyor.

İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Milli Takımları, Malezya'da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda mücadelelerine devam ediyor.

Malezya'da 23 Eylül - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Erkek Futbol Milli Takımı, ilk maçta Suudi Arabistan'ı 7-0, ikinci maçta ise Gana'yı 11-0 mağlup etti. Kadın Futbol Milli Takımı ise ilk karşılaşmasında İngiltere'yi 2-0 yenerken, Polonya'ya 4-1 kaybetti.

Kadın Futbol Milli Takımı, bugün TSİ 11.30'da ABD'yle karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL