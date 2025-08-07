İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı Olimpiyat Oyunları Hazırlıklarına Başlıyor

İşitme Engelliler Erkek Hentbol Milli Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) hazırlıklarına Ankara'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 15-26 Kasım tarihlerindeki organizasyon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını Ankara'da yapacak.

Milli takımın 17-29 Ağustos tarihlerinde Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği kampa 24 sporcu katılacak.

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, sırasıyla Japonya, Brezilya ve Almanya ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 16 Kasım'da ev sahibi Japonya ile oynayacak.