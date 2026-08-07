İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı Bilecik'te Kampta

İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı, Bilecik'te kampa girdi. Vali Faik Oktay Sözer de sporcuları makamında kabul etti.

Vali Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, ASKF Başkanı Nusret Tosun ile Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bilecik'te kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Genç Kız Futsal Milli Takımı teknik heyeti ve sporcularını makamında kabul etti. Kabulde, milli takımın Bilecik'te yürüttüğü kamp programı ve Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıkları hakkında Vali Sözer'e bilgi verildi. Teknik heyet ve sporcularla bir süre sohbet eden Vali Sözer, milli takım kafilesini ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Sözer, ay-yıldızlı forma mücadele edecek milli takıma Avrupa Futsal Şampiyonası'nda başarılar dileyerek, teknik heyet ve sporculara çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı