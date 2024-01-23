İşitme Engelliler Futsal A Milli Takımı Manavgat'ta kamp yapıyor

İşitme Engelliler Futsal A Milli Erkek Takımı, Erzurum'da düzenlenecek Deaflympics İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları için Manavgat'ta kamp yapıyor.

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-12 Mart tarihlerinde Erzurum'da 20.'si düzenlenecek olan ve Deaflympics İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunlarına katılacak İşitme Engelliler Futsal A Milli Takım, şampiyona öncesindeki ilk hazırlık kampını Manavgat'ta gerçekleştiriyor.

İşitme Engelliler Futsal A Milli Takımı Teknik Sorumlusu Ersan Tolukan, Manavgat'ın kendileri için uğurlu geldiğine dikkat çekerek " Manavgat'ta yaptığımız kamp sonrasında katıldığımız tüm şampiyonalarda istediğimiz sonuçları aldık. Ardık Manavgat bizim için vazgeçilmez bir hale geldi. 24 kişilik geniş kadromuzla çalışmalarımızı İlçe Spor Müdürlüğü Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda sürdürüyoruz. Çok iyi bir çalışma ortamı var. Bundan sonraki kampımız Ankara'da olacak. Milli takımımız 14 kişilik asıl kadrosuyla Erzurum'da son kampını gerçekleştirecek ve turnuvaya katılacak. Her zaman olduğu gibi bu şampiyonada da hedefimiz şampiyonluktur" diye konuştu. - ANTALYA