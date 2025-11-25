Haberler

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Olimpiyat Şampiyonu Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteklediği İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları finalinde ev sahibi Japonya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. TFF yetkilileri, zaferin önemi ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Olimpiyat şampiyonu oldu.

Milliler, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları finalinde ev sahibi Japonya'yı 2-1 yendi. Ay-Yıldızlıların gollerini 5. ve 18. dakikalarda Mert Ali Özen atarken, Japonya'nın golünü Hayashi kaydetti. TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural şampiyonlukla ilgili olarak, "Millilerimizin o inancını her zaman gözlerinden okuyorduk. Ne olursa olsun bu inancın, bu azmin zaferi getireceğinden emindik. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu olmak üzere TFF 1. Başkan Vekilimiz Mecnun Otyakmaz'a, Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ural Aküzüm'e teşekkür ediyorum. Riva'daki kamplarda da Milli Takım'la birlikte olup her defasında desteklerini gösterdiler" dedi.

Kerim Vural, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu adına olimpiyat şampiyonluğu nedeniyle İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile birlikte teknik direktör Ramazan Karacif, futbolcular ve tüm teknik heyeti tebrik etti ve "Bu olimpiyat şampiyonluğunun hem ülkemiz hem de engelli futbolunun dünyadaki değerinin anlaşılması adına çok önemli bir başarı kıstası olduğunu unutmamak gerekir" diye konuştu. - İSTANBUL

