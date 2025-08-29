İşitme Engelliler A Milli Erkek Hentbol Takımı, olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor

İşitme Engelliler A Milli Erkek Hentbol Takımı, Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

İşitme Engelliler A Milli Erkek Hentbol Takımı, Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. İşitme Engelliler A Milli Erkek Hentbol Antrenörü Harun Gökçimen ve milli sporcular; hedeflerini, motivasyonlarını ve kamp sürecinin detaylarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine aktardı.

"Final oynamış, şampiyon olmuş bir takımın hedefi artık finaldir"

Olimpiyat hedeflerini anlatırken, sürecin zorluğundan bahseden Gökçimen, "Bu aslında uzun bir serüven. Benim bu takımla birlikte 4. olimpiyatım olacak. Bu uzun sürecin içerisinde ilk başladığımızda çok ciddi hedeflerimiz yoktu. 2017'de Samsun'da yapılan olimpiyatlarda şampiyon olduk. Sonrasında artık hedef koyma gibi bir şansımız kalmadı. Final oynamış, şampiyon olmuş bir takımın hedefi artık finaldir diye düşünüyorum. Bundan önceki olimpiyatlarda yine takımın başında ben vardım. Orada çok istediğimiz sonuçları alamadık ama bir önceki organizasyondan önce dünya şampiyonasına gittik, Danimarka'ya. Bu süreç içerisinde takımımız çok yaşlandığı için yeni oyuncularla, yeni bir jenerasyonla da buluşmaya başladık. Bir genç jenerasyon yakalıyorsunuz, birkaç sene sabrediyorsunuz, sonrasında da sonuç bekliyorsunuz. Sanırım o sabretme sürecini geçirdik. 2017'deki olimpiyattan sonra takım biraz yaşlıydı, takımımızı gençleştirdik sonra sabır süresini de geçirdik. İnşallah final oynarız diye düşünüyoruz" ifadelerini kulandı.

"Motivasyonumuzu sağlamak için çok güzel ay-yıldızlı bayrağımız var"

Uluslararası arenada sporcuların motivasyonla ilgili hiç problemin olmadığını aktaran Gökçimen, "Bizim ülke olarak motivasyonumuzu sağlamak için çok güzel ay-yıldızlı bayrağımız var. Bunu görmek yeterli oluyor. Milli takımda oynayanlar için ekstra bir motivasyon gerektirecek bir şeyimiz yok. İstiklal Marşı, bayrak bizi çok kolay motive edebiliyor. Bizlerde nasılsa işitme engellilerde de değişen hiçbir şey yok. Milli takımda bence motivasyonla ilgili çok bir problem olacağını zannetmiyorum, burası zaten başlı başına motivasyon yeri" şeklinde konuştu.

Gökçimen, hentbolun Türkiye'deki gelişimini de değerlendirirken, son dönemlerde ciddi bir ivme kazandığını dile getirdi.

"Bu sporcular duymuyor ama inanılmaz bir gözlem yeteneği var"

Kamp sürecinin yönetimini de değinen Gökçimen, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi duymuyorlar, tamam ama bu bizim iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz kulaklarımızla duyuyoruz, onlar gözleriyle görerek oradan seslerimizi aldıklarını hissediyoruz, düşünüyoruz. Tabii bu, iletişimle ilgili bazı konuları açığa çıkarmamıza neden oluyor, farklı bir iletişim kurmamız gerekiyor. Ne olursa olsun göz teması kurmamız gerekiyor. Biz de bununla birlikte maçlarda ve antrenmanda ona göre bir yerleşim sağlıyoruz. Bu sporcular duymuyor ama inanılmaz bir gözlem yeteneği var. Öyle olduğu için biz ne kadar kontrol ediyorsak, onlar bizden kat kat daha fazlasını kontrol ediyorlar. Bundan dolayı çok fazla iletişim sorunu yaşamıyoruz. Çok anlık sesimizi duysalar işin yönü değişecek, onlara dahil olamıyoruz. Biz bunu kendi içimizde çözüyoruz, alıştık bu sürece. Şimdi 12 günlük bir kamp bitmek üzere, bundan sonra da uzun süreli kamplarımız olacak, olimpiyat sürecine kadar."

Emre Özen: "Bir farkımız yok, sadece kulaklarımız duymuyor"

Milli sporcu Emre Özen, profesyonel spor yaşamını şu şekilde aktardı:

"Hentbola profesyonel olarak 2021'de başladım. O günden bugüne kadar Hırvatistan Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Sonrasında Danimarka Dünya Şampiyonası'nda en iyi oyuncu oldum."

Çocukluğundan beri hayallerinin olduğunu belirten Özen, "Televizyonlarda maçları görüyoruz, izliyoruz ama oralarda işitme engelli bireylerin olması pek mümkün değil gibi görünüyordu. Ama şu an artık öyle değil. Bizim onlardan bir farkımız yok; sadece kulaklarımız duymuyor, her şeyimiz yerinde ve sadece kulağımız duymuyor. Aslında engel, bazı insanların düşüncesi. İstediğimizce hayallerimiz gerçekleşebilir. Hayallerimizi yolumuzda ilerleyerek, bunu aşarak kazanabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Emircan Okçu: "Spor aslında bizim engelimizi kaldırdı"

Bir diğer milli sporcu olan Emircan Okçu ise olimpiyatlarda başarı elde etmek istediklerini şu ifadelerle aktardı:

"3 yıldır profesyonel bir şekilde hentbol oynamaktayım. İlk kamptayız şu anda umarım olimpiyatlarda başarı elde edebiliriz. Bana göre aslında engel olarak düşünmüyorum. Benim engeli kaldırma sebebim sadece spor değil, genel olarak her şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama spor aslında bizim engelimizi tabii ki kaldırdı. Biz kendimizce işaret diliyle kaldırdık. Konuşan dışarıdaki insanlar aslında işitme engelli bireylerin sporcu olamayacağını düşünse de biz aslında sporcuyuz ve burada kampımızı yapıyoruz. Şu an hedefim takımca olimpiyat birincisi olmak, altın madalya almak. Bir kişisel hedefim de devlet sporcusu olmak." - ANKARA